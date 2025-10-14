Castel d’Azzano, ferito anche un carabiniere di Bisceglie

BISCEGLIE – Tra i 17 feriti dell’esplosione avvenuta nella notte a Castel d’Azzano (Verona), che ha causato la morte di tre militari dell’Arma, c’è anche Giuseppe Benso, 45 anni, originario di Bisceglie e in servizio nella Squadra Operativa di Supporto di Mestre.

Il carabiniere ha riportato ustioni a viso e mani ed è ricoverato all’ospedale di Mestre. Nonostante le ferite non destino preoccupazioni, Benso è provato per la perdita dei colleghi, con cui aveva condiviso anni di servizio in Veneto.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha incontrato la famiglia del militare, esprimendo solidarietà e vicinanza a nome della città: “Il nostro concittadino non è in pericolo di vita ma è molto scosso per la morte dei suoi colleghi. Ci stringiamo attorno a Giuseppe, augurandogli una pronta guarigione, e porgiamo un pensiero commosso alle famiglie delle tre vittime”.