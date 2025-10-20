Centro di documentazione delle Musiche popolari di Melpignano. Blasi: 'La cultura è di tutti, ci aiuta a immaginare il futuro'



Aprirà mercoledì 22 ottobre alle 18 a Palazzo Marchesale di Melpignano il nuovo Centro di documentazione delle Musiche popolari, realizzato con fondi Pnrr dall'amministrazione comunale del comune grico. Di seguito dichiarazione del consigliere regionale Sergio Blasi:





«La cultura è di tutti. Ringrazio la sindaca Valentina Avantaggiato, che di fronte alle opportunità del PNRR ha scelto ancora una volta di investire nella cultura. Perché è questa l’infrastruttura più importante su cui costruire la crescita del territorio. Lo sappiamo bene, a Melpignano. E ringrazio Giovanni Chiriatti, che prosegue con indipendenza e passione la preziosa opera di suo padre alla guida di Kurumuny. La cultura non è un patrimonio individuale da custodire in sé, ma un bene collettivo che vive e si rinnova nelle comunità. Opere pubbliche come questo Centro ci aiutano a trarre da ciò che siamo stati la forza per immaginare il futuro della nostra terra. Un futuro in cui non sia la logica del mercato a imporre una crescita senza identità e senza rispetto, ma in cui siamo noi, insieme, a decidere come crescere, nel solco della nostra storia».