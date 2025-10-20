CityModa apre a Triggiano il primo Temporary Outlet della Puglia
TRIGGIANO – CityModa inaugura il primo Temporary Outlet della Puglia, trasformando lo shopping in un’esperienza immersiva con sconti al 50% su tutte le collezioni Autunno/Inverno uomo, donna e bambino per 90 giorni.
L’apertura ufficiale sarà giovedì 23 ottobre alle 17:30 con un grande ReOpening Party gratuito su prenotazione. L’evento prevede:
- 90 Mystery Box per i primi 90 clienti con acquisto minimo di 90€;
- Workshop di Armocromia & Stile con esperte di stile;
- Ruota della Fortuna con premi e buoni shopping in partnership con SAFIRA Viaggi e MYES;
- Cocktail Party & DJ Set a cura di Cippone & Di Bitetto.
Il Temporary Outlet rimarrà aperto solo per 90 giorni, offrendo una selezione di brand di moda con sconti esclusivi e attività esperienziali per tutta la famiglia.
Indirizzo: Via San Giorgio, SP60, km 3.200 – Triggiano (BA)
Marilù Fiore, Marketing Manager di CityModa, ha spiegato: «Vogliamo trasformare il negozio in un luogo da scoprire, dove ogni visita diventa un’esperienza diversa: sconti, intrattenimento, creatività e community».
Apertura: 23 ottobre 2025, ore 17:30
Promozione: Tutto al 50%, solo per 90 giorni
Registrazioni gratuite all’evento su Eventbrite: link all’evento