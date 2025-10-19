Como-Juventus 2-0: Nico Paz trascina i lariani, prima sconfitta stagionale per la squadra di Tudor
PIERO CHIMENTI - Dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la Juventus di Igor Tudor incassa la prima sconfitta stagionale. A Como finisce 2-0 per i padroni di casa, trascinati da un ispirato Nico Paz, autore di un gol e di un assist.
Il match si sblocca dopo appena quattro minuti: l’argentino serve Kempf, che batte Szczesny per l’1-0. I bianconeri reagiscono con Yildiz, Moreno e Thuram, ma senza trovare il bersaglio; a David viene anche annullato un gol per fuorigioco.
Nella ripresa Caqueret sfiora il raddoppio, poi al 79’ arriva il sigillo di Nico Paz, che chiude la gara con un gran destro. Il Como centra così un colpo pesantissimo, agganciando la Juventus in classifica, mentre i bianconeri restano a -3 dalla vetta in attesa di Milan-Fiorentina.