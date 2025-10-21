Conversano inaugura la “Casa del Mandorlo”: un nuovo modello di inclusione e autonomia per persone con diversa abilità
È stata inaugurata a Conversano la “Casa del Mandorlo”, un gruppo appartamento a bassa intensità assistenziale destinato a persone con diversa abilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Un progetto ambizioso e profondamente umano, promosso dall’Ambito territoriale sociale Conversano-Monopoli- Polignano, che mira a favorire percorsi di autonomia personale e sociale in un contesto abitativo protetto, ma al tempo stesso familiare e accogliente. La struttura, situata in via Buonarroti, nei pressi di Piazza Moro, può contenere sino a 6 persone è pensata per offrire un ambiente inclusivo e stimolante, rappresenta un passo concreto verso una nuova visione dell’assistenza: non più solo cura, ma valorizzazione delle potenzialità individuali, promozione dell’autonomia e costruzione di relazioni significative. Un luogo dove la quotidianità diventa occasione di crescita, dove il vivere insieme si trasforma in esercizio di cittadinanza attiva. All’inaugurazione hanno preso parte i sindaci di Conversano e Polignano a Mare, Giuseppe Lovascio e Vito Carrieri, accompagnati dai rispettivi assessori alle politiche sociali, Dario Berti e Joana Grasso. In rappresentanza del Comune di Monopoli era presente il dirigente Lorenzo Calabrese, insieme alla responsabile del Piano di zona, la dottoressa Francesca Tarulli. Una partecipazione corale che testimonia l’impegno condiviso dei tre comuni nel costruire una rete territoriale che sia capace di rispondere con efficacia e sensibilità alle esigenze delle persone più fragili.
Tags: Territorio