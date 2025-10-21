Gravina in Puglia: prima presentazione di “Una vita per il cancro” con il prof. Schittulli

GRAVINA IN PUGLIA – Giovedì 23 ottobre alle ore 18 al(Piazza Benedetto XIII) si terrà la prima presentazione nella Città Metropolitana di Bari del libro(Adda Editore), un volume di 194 pagine che raccoglie i dialoghi tra il prof., senologo-chirurgo e oncologo, presidente nazionale della, e il giornalista barese

L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà introdotto da Celeste Benevento, delegata LILT Bari per Gravina in Puglia, seguito dai saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali. Con il prof. Schittulli dialogheranno mons. Domenico Laddaga, Vicario Episcopale per la Salute della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, e il prof. Filippo Tarantino, presidente della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi. Modererà Antonio Procacci, vicedirettore del TgNorba.

Il volume, dedicato alla famiglia del prof. Schittulli, contiene numerose fotografie originali, anche in bianco e nero, e in copertina ritrae il prof. Schittulli con il suo maestro e amico, prof. Umberto Veronesi. I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti alle associazioni LILT operanti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare i lettori sull’importanza della prevenzione oncologica.

Per informazioni: bari@lilt.it o 080/5210404.