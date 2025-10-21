Innovation Days Puglia 2025: focus su tecnologia, sostenibilità e attrattività degli investimenti

BARI – Si è svolta questa mattina a Bari la tappa pugliese degli, il roadshow de Il Sole 24 Ore giunto alla settima edizione, dedicato alle imprese e alla trasformazione tecnologica del territorio. L’evento ha concentrato l’attenzione su quattro temi principali: l’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e di governance, l’efficientamento energetico e la sostenibilità economica, la formazione e l’attrazione dei talenti, e il sostegno pubblico e privato alle imprese innovative.

Secondo Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, la Puglia è sulla strada giusta per lo sviluppo: “L’innovation è la strada obbligata. Stiamo lavorando con le Bim, il Politecnico di Bari e DigithOn per catalizzare le startup sul territorio, anche dall’Italia e dall’Europa. Gli investimenti in innovazione hanno superato il tetto minimo del 10%, arrivando in media al 18%”. Aprile ha inoltre annunciato l’idea di creare un’agenzia di attrattività per gli investimenti a Bari-Bat e di promuovere un roadshow in Italia e in Europa per favorire nuovi insediamenti produttivi. “Abbiamo spazi industriali ampi, energie pulite, competenze, talenti e università: dobbiamo attrarre i giovani del Sud e farli lavorare qui. Eventi come gli Innovation Days mostrano quanta strada c’è ancora da fare”, ha concluso.

Dalla parte delle imprese, Marco Agosto, responsabile Marketing & Business Strategy di Banca Ifis, ha sottolineato come chimica, farmaceutica e tecnologia siano leve strategiche per il rilancio industriale della Puglia, nonostante un lieve calo previsto per il 2025 del fatturato regionale (-0,4%). “La regione mostra una buona capacità di attrarre investimenti, con una forte vocazione all’export e una diversificazione settoriale che va dall’agroalimentare all’aerospazio”, ha spiegato Agosto.

Secondo lo studio presentato, il 50% delle imprese pugliesi investe già in nuove tecnologie, con una crescita più marcata in cloud e intelligenza artificiale, strumenti fondamentali per ridurre i costi e aumentare la produttività. Sul fronte della sostenibilità, le Pmi locali puntano su energie rinnovabili, riduzione e gestione dei rifiuti e efficientamento energetico, affiancate da pratiche di welfare aziendale e donazioni a enti benefici.

L’edizione pugliese degli Innovation Days ha così confermato il ruolo strategico della regione come polo di innovazione e sviluppo industriale, evidenziando le sfide da affrontare, tra cui infrastrutture, fuga di giovani e divario formativo, ma anche le opportunità legate a tecnologia, export e attrattività per investimenti nazionali e internazionali.