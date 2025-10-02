Crolla una tettoia a Bari, tragedia sfiorata nel quartiere Libertà

BARI – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in, nel quartiere Libertà di Bari, dove all’improvviso è crollata una tettoia in cemento posta sopra il portone di un condominio.

Fortunatamente in quel momento nessuno transitava nella zona, evitando così conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti.

Resta da chiarire l’origine del crollo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella che la pioggia recente possa aver compromesso la stabilità della tettoia, già visibilmente lesionata.