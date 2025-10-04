Inter travolgente a San Siro: 4-1 alla Cremonese, show di Bonny

MILANO - A San Siro l’vince con autorità contro laper, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Protagonista assoluto dell’incontro è Bonny, migliore in campo: per lui un gol e tre assist. Nell’Inter, ottime prove anche per gli autori delle reti — Dimarco, Lautaro e Barella — che confermano l’ottimo stato di forma della squadra di Inzaghi.

Tra i grigiorossi di Davide Nicola, da segnalare le buone prestazioni del portiere Silvestri, autore di diversi interventi decisivi, e di Bonazzoli, che segna ancora una volta a San Siro dopo il suo ingresso in campo.