Lecce, Improvvisart ritorna con la 'Notte con Delitto' alla Vineria Popolare



LECCE - Mercoledì 22 ottobre, dalle 21, siete tutte e tutti invitati a scoprire chi avrà commesso il Crimine Popolare con l'aiuto degli Agenti Speciali di Improvvisart.





La "Notte con Delitto" è uno spettacolo interattivo unico, che si svolge davanti agli occhi dei presenti e trasforma ogni partecipante in un investigatore per una sera. Un tremendo omicidio è stato commesso e la scena del crimine si trova proprio nel locale.





Gli agenti speciali di Improvvisart sono giunti sul posto per avviare l’indagine, cercando di incastrare i colpevoli tra test, interrogatori incalzanti e prove da superare. All’inizio della serata partirà una vera e propria investigazione che avrà tutti i presenti come testimoni e protagonisti.





Ci sarà una "scena del crimine" da osservare e interpretare, foto segnaletiche dei sospettati, un commissario ispirato al celebre Carlo Lucarelli che racconterà una strana storia analizzando le prove e le misteriose coincidenze che porteranno i sospettati alle "accuse", un dossier ricco di informazioni su sospetti e moventi. Ai presenti il compito di incriminarli o scagionarli, superando prove e dimostrando tutta la propria abilità.





Ogni dettaglio sarà importante e nulla sarà lasciato al caso in questa notte misteriosa, tanti enigmi saranno da risolvere grazie all'ingegno, al lavoro di gruppo, alle abilità investigative di ciascun gruppo che si trasforma in un’equipe di investigatori.





Attenzione: in una Notte con Delitto nulla è davvero come sembra.





Notte con Delitto è un format originale di Improvvisart, realizzato con gli attori della Scuola di Improvvisazione Teatrale di Lecce.





Questo il menù:

Frittino misto

Bun con burrata, capocollo, rucola e cipolla caramellata con contorno di patate al forno

Opzione vegetariana Bun con burrata, verdure miste, cipolla caramellata e rucola con contorno di patate al forno

Tiramisù





INFORMAZIONI:

Notte con delitto

Mercoledì 22 ottobre 2025 – ore 21:00

Vineria Popolare, via Orsini del Balzo 15 - Lecce

Spettacolo + menu € 25 (bevande escluse)

Evento con posti limitati. Prenotazione al 327 856 5900



