Grande Successo per il “Premio Internazionale Victoria” - al merito, all’eccellenza

autorevoli istituzioni ed entiSi è svolta con un successo straordinario il 5 ottobre 2025, nella splendida cornice del Castello De’ Monti a Corigliano d’Otranto (Le), la prima edizione della cerimonia di consegna del “Premio Internazionale Victoria” - al Merito, all’Eccellenza un riconoscimento ideato, organizzato, artisticamente diretto e prodotto da Monia Palmieri affermata Event Manager, presentatrice e conduttrice televisiva.L’evento ha brillato per l’organizzazione impeccabile, la cura dei dettagli, l’altissimo livello dei premiati, la professionalità e lo stile raffinato: un appuntamento che ha saputo unire il valore del merito con la magia della bellezza.Illustri e di spessore i premiati di questo Evento che celebra il merito, l’eccellenza di figure di alto profilo ed autorevolezza, personaggi e/o personalità di chiara fama e prestigio che si sono distinti, in vari ambiti, a livello nazionale e/o internazionale. La vittoria di cultura, talento, professionalità, studio, sacrifici, la vittoria dei sogni conquistati, delle idee realizzate, la vittoria della perseveranza e al contempo una vittoria che ispira ed è un invito alle nuove generazioni a credere in se stessi e nei propri sogni.Conduzione brillante di Monia Palmieri, una serata di emozioni, eleganza e professionalità, all’altezza del prestigio dei premiati e impreziosita dalla presenza di autorevoli istituzioni ed enti.Il primo a essere premiato per l’arte comica è stato Gianluca Impastato, comico amatissimo dal pubblico, volto noto di Zelig e di numerose trasmissioni televisive come Colorado, con stile originale e garbato che immediatamente dopo la premiazione, ha conquistato il pubblico con una serie di battute irresistibili.Successivamente per la recitazione tra cinema-televisione e la sua interpretazione nel film del 2025 “L’acqua Fresca” diretto da Marianna Sciveres, è stata premiata l’attrice e regista Antonella Ponziani, ultima musa di Fellini, vincitrice di un David di Donatello, un Nastro D’Argento e un Ciak D’oro che ha regalato al pubblico una lettura intensa, un testo selezionato dalla conduttrice, interpretato con passione mentre il Maestro Luigi Russo la accompagnava al pianoforte, creando un connubio di parole, emozione e suono che ha catturato l’anima.Per la maestria pianistica e la creatività trasversale ha ricevuto il Premio Internazionale Victoria il pianista di fama internazionale Danilo Rea, tra i massimi esponenti del jazz contemporaneo, apprezzato in tutto il mondo per la sua sensibilità artistica e versatilità stilistica che ha ricevuto una standing ovation per la straordinaria performance al pianoforte all’insegna della delicatezza e del virtuosismo dopo la premiazione.In seguito per il giornalismo è stato premiato, in collegamento da Roma, il giornalista professionista RAI Francesco Pionati, storico volto del TG1, firma autorevole del giornalismo italiano con una straordinaria carriera: già vice direttore del TG1, già Direttore della Testata Rai Giornale Radio - GR1,GR2, GR3, GR Parlamento" - e di Rai Radio. Il suo intervento è stato particolarmente apprezzato ed applaudito.Per l’eccellenza musicale ed interpretativa è stato conferito il premio a Karima, interprete raffinata dalla voce potente e tecnica impeccabile, molto apprezzata anche sulla scena internazionale, che, su invito della conduttrice, ha interpretato a cappella un assaggio di un brano di Whitney Houston creando un momento intimo e potente e subito dopo, accompagnata al pianoforte dal grande Maestro Danilo Rea ha eseguito un brano di Burt Bacharach , in un duetto che ha unito voce e musica con raffinata armonia.Per lo sport il premio è stato consegnato al già calciatore argentino e campione del mondo nel 1986 con la Nazionale di Maradona Pedro Pablo Pasculli. ll suo intervento, ricco di riflessioni sulla sua carriera, è stato accolto con grande apprezzamento da parte del pubblico presente. L’Evento ha ricevuto il prezioso e prestigioso apprezzamento di enti ed istituzioni con iI patrocinio gratuito di A.N.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Provincia di Lecce; Comune di Corigliano D’Otranto, Città di Maglie, Città di Muro Leccese, Comune di Scorrano, Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, Confartigianato Lecce, Federfarma Lecce – Federazione Unitaria Titolari di Farmacia e Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini.“Ho voluto fortemente ideare, organizzare e produrre il Premio Internazionale Victoria – afferma l’organizzatrice e Direttrice Artistica Monia Palmieri - perché credo profondamente nel valore del riconoscimento e del merito. Il premio nasce dal mio desiderio di promuovere la cultura del merito e dargli centralità. Credo fermamente che sia un dovere culturale e civile riconoscere il valore di chi è testimonianza viva e positiva di ciò che capacità, bravura, doti innate, impegno, passione, tenacia e costanza possono produrre. Ogni premiato porta con sé una storia di successo che emoziona e che può incoraggiare le presenti e future generazioni nel credere e realizzare propri sogni ed aspirazioni. Credo fortemente che il merito deve essere riconosciuto, celebrato, sostenuto, raccontato e condiviso. Il Premio Internazionale Victoria è un Evento in cui ho voluto unire valori, bellezza, visione ed emozione… è un inno al merito, un elogio all’eccellenza ma anche un messaggio di fiducia attraverso i percorsi dei premiati capaci di ispirare. È una voce che dice: “Credi in te, nei tuoi sogni e nel futuro”. Victoria è tutto questo”.Ai premiati è stata consegnata una pregevole opera originale, un’interpretazione della Victoria, realizzata dall’artista Michele Palano con la tecnica dell’Aromatic Painting.Mediapartner dell’Evento il Gruppo Editoriale Distante con le emittenti tv Antenna Sud, Teleregione e Antenna Sud Extra.La fusione tra premiazioni, interventi e performance artistiche ha conferito all’evento un ritmo coinvolgente ricco di emozioni evidenziando che il concetto che il merito non è solo riconoscimento, ma capacità espressiva, presenza, linguaggio.L’inserimento della moda e della performance di ballo con i maestri professionisti di danze standard Emanuele e Marta Taurino ha donato all’evento un tocco di glamour e ritmo. Il cammino prosegue con lo sguardo all’edizione 2026.