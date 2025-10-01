Estorsione a San Giorgio: pm chiede 8 anni per Parisi e Bruni

BARI - Ilha chiesto una condanna aper, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dei titolari di un’azienda che si occupa della vendita di prodotti ittici a San Giorgio.

In aula una delle vittime ha raccontato le proprie vicissitudini, alla presenza dell’allora sindaco Antonio Decaro. Secondo l’accusa, i due imprenditori sarebbero stati costretti ad assumere Bruni, ritenuto vicino al clan Parisi, e a praticare prezzi di favore ai presunti sodali.

La sentenza è prevista per il prossimo 5 novembre, data in cui si conoscerà l’esito del processo.