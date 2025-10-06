Fiera della Biodiversità a Locorotondo: martedì 7 ottobre la conferenza stampa di presentazione a Bari

Martedì 7 ottobre alle ore 11.00 nella Sala Conferenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale (Lungomare N. Sauro 45-47, Bari), sarà presentata l'edizione 2025 della Fiera della Biodiviersità, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025 a Locorotondo. Alla conferenza stampa parteciperà l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia, Luigi Trotta, la responsabile di Raccordo delle Misure di Formazione, Innovazione e Cooperazione del PSR Puglia 2014/2022 Giovanna D’Alessandro, la responsabile dell'Operazione 10.2.1 del PSR Puglia 2014/2022, dedicata ai progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, Cristina Ferulli e i responsabili scientifici di quattro Progetti integrati sulla biodiversità delle colture arboree (piante da frutto, olive e vite) finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Pierfederico La Notte, Cinzia Montemurro e Pasquale Venerito.La seconda edizione della Fiera della Biodiversità prevede una serie di dibattiti, esposizioni, passeggiate e degustazioni con l’obiettivo di divulgare le attività messe in rete da enti e istituzioni come il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile- Caramia”, la Fondazione ITS Academy AgriPuglia, Sinagri, l’IISS “Basile Caramia-Gigante”, l’Informatore Agrario, il Comune di Locorotondo, la Fondazione Chaire, GAL Terra dei Trulli e di Barsento e GAL Valle d’Itria.