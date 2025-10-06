“Volare Alto”: a Conversano il teatro che celebra sogni e inclusione

MONOPOLI – Giovedì 16 ottobre alle ore 19:00, ilospiterà lo spettacolo teatrale inclusivo, promosso dall’associazione

Curato dai registi Paolo Morga e Jacopo DiPasquale, lo spettacolo nasce dal progetto “Specchi - Laboratori inclusivi” e vede protagonisti ragazzi e volontari che raccontano il viaggio interiore di Mirò, un giovane che sogna di volare per osservare il mondo da nuove prospettive.

«Il teatro è diventato casa, specchio e volo per i nostri ragazzi», spiegano dalla direzione di Specchi. «Ogni interprete ha potuto esprimere il proprio io e scoprire il proprio modo di “volare” sempre più in alto, in un ambiente sicuro e accogliente».

Lo spettacolo offre al pubblico un percorso tra paure, cadute e scoperte, celebrando coraggio, musica, colori e autenticità. Nel foyer sarà inoltre allestita un’esposizione dei manufatti artistici realizzati nei laboratori creativi, per un’immersione completa nell’arte e nei valori dell’inclusione.

Info e prenotazioni: Allegra Brigata, 391 425 2962.