Filippo Sisti inaugura la serie di eventi che anticipano l’edizione 2026 di Splash

BARI - Mercoledì 22 ottobre, alle 15, negli spazi di Bar Project Academy, a Bari, si terrà una masterclass gratuita dedicata alla miscelazione, rivolta a tutti gli esperti bartender, proprietari di locali e mixologist, che vedrà protagonista Filippo Sisti, liquidy chef di caratura internazionale e grande esperto della miscelazione italiana.Con oltre 25 anni di esperienza maturata tra New York, Londra, Parigi e altre capitali del gusto, Filippo Sisti è un mixologist di fama nazionale e consulente per cocktail bar e ristoranti stellati, celebre per il suo approccio “out of the box” e per la filosofia della cosiddetta cucina liquida, un’interpretazione rivoluzionare della mixology che prende in prestito strumenti e tecniche dell’alta cucina per creare cocktail che si possono anche “mangiare”. Sisti ha conquistato la scena italiana collaborando con Carlo Cracco al progetto “Carlo e Camilla in Segheria”, imponendosi come punto di riferimento per una miscelazione innovativa e di alta qualità.Al centro della masterclass saranno le “connessioni liquide”, con idee e trucchetti per utilizzare al meglio i distillati. Durante la serata verranno utilizzati Sober gin, Haymas, City of london, Tecuan, Worthy Park, El destilador, Back bull, Kentucky jack.L’evento, promosso da Bar Project Academy di Claudio Lepore, è organizzato in collaborazione con Spirits & Colori, azienda specializzata nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bar e ristoranti. La sera, nella prestigiosa cornice del Teatro Petruzzelli, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche, Bar Project proporrà un evento di gala a cui parteciperanno oltre trenta influencer del settore, e nel quale saranno presentati diversi prodotti. Mercoledì 29 ottobre, infine, è in programma un’altra masterclass gratuita realizzata da Bar Project e Orsini, rivolta ad esperti del settore, ristoratori e bartender, durante la quale verrà approfondita l’arte del cocktail e del servizio welcome water.Tutti gli eventi anticipano l’edizione 2026 di “Splash”, la prima fiera internazionale dell’hospitality del Sud Italia, che trasformerà Bari nella capitale del food, del beverage e dell’ospitalità, con l’obiettivo di celebrare il meglio del made in Italy e dare voce alla Puglia e al Mezzogiorno d’Italia, sempre più protagonisti nel mondo Ho.Re.Ca.Bar Projecy Academy – Via Ottavio Serena, 35 – Bari: 375097354