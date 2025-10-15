Secondo weekend di Sussurra Luce a Spazio Murat: tra voce, suono e tecnologia

ph_Camilla Blake

BARI – Continua la terza edizione di Sussurra Luce, la rassegna che esplora i confini tra voce, suono e tecnologia, diretta da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani con la curatela di Alessandro Ludovico. Il secondo fine settimana vedrà due appuntamenti distinti: il 17 ottobre alle ore 21:00 Alessandra Eramo presenta le sue esplorazioni vocali. L’artista berlinese indaga la voce e il rumore come materiale espressivo, politico e corporeo, tra performance, installazioni e poesia sonora. Il 18 ottobre, sempre alle 21:00, Marinos Koutsomichalis propone le sue indagini multimediali, lavorando sulla materialità tecnologica con sistemi autogenerativi e dispositivi che intrecciano suono, dati e ambiente.

Il tema di quest’anno, “Voci, umani, macchine”, mette al centro la voce come medium umano capace di trasformarsi in linguaggio, memoria e immaginazione, esplorata attraverso tecnologie, biofeedback, intelligenza artificiale e pratiche performative.

Il festival si concluderà il 24 ottobre con un doppio appuntamento: alle 16:30 con un convegno gratuito che vedrà dialogare designer, accademici e ricercatori internazionali sul tema della voce, tra cui Amina Abbas-Nazari, Aurelio Cianciotta, Enzo Mansueto, Morten Søndergaard e Ryan Bishop, e alle 21:00 con la performance di Scanner (Robin Rimbaud), pioniere della musica elettronica britannica, in concerto con biglietti in prevendita a 5€ su Dice.

I biglietti per le serate del 17 e 18 ottobre costano 5€, con abbonamento per entrambe le serate a 8€, mentre la performance di Scanner è in prevendita dal 16 ottobre su Dice.it a 5€.

Informazioni e prevendite: www.spaziomurat.it – Tel. 080.2055856 – Dice link

Un’occasione unica per immergersi in percorsi sonori tra intimismo e complessità, riscoprendo la voce umana anche attraverso le tecnologie emergenti.