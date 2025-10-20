Francesca Bottalico lancia la campagna elettorale con un tour nei luoghi culturali e socio-sanitari della Città Metropolitana

BARI – Parte ufficialmente martedì 21 ottobre la campagna elettorale di, consigliere comunale e delegata della Città Metropolitana per la promozione socio-culturale dei 41 comuni del territorio, oltre che presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari. L’evento inaugurale si terrà alle 18 presso ila Bari ed è aperto alla stampa e alla cittadinanza.

Bottalico, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”, presenterà i punti salienti del suo programma e raccoglierà suggerimenti e proposte da cittadini, associazioni e rappresentanti di categorie e movimenti del territorio.

Nei 40 giorni successivi, la campagna proseguirà con un tour itinerante nei principali spazi culturali, educativi e socio-sanitari della provincia barese, con l’obiettivo di incontrare direttamente la comunità e ascoltare le esigenze locali.