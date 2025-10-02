Stornarella, bomba al Postamat: sportello distrutto

STORNARELLA – Attimi di paura questa mattina a, nel Foggiano, a causa di un’esplosione al Postamat. Poco dopo le 5, due deflagrazioni ravvicinate hanno distrutto lo sportello dell’ufficio postale, lasciando la cittadina senza bancomat.

Sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri e vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Non è la prima volta che Stornarella subisce un simile episodio: il 16 luglio scorso era stato fatto esplodere anche lo sportello della Banca Bper, sempre nel centro abitato.

Le autorità hanno avviato le verifiche per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.