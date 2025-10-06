Giovinazzo, condannato a due anni e due mesi per l’incidente in cui morì il barista Massimiliano Colonna

– È stato condannato a(con rito abbreviato) ilriconosciuto colpevole diper l’incidente avvenuto ilsulla, all’altezza di, in direzione nord, nel quale perse la vita il barista, 35 anni.

La sentenza è stata pronunciata dalla gup Rossana De Cristofaro del Tribunale di Bari.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione condotta dalla pm Chiara Giordano, la Mazda 6 Station Wagon guidata dall’imputato tamponò la Peugeot 206 di Colonna, che in quel momento si stava recando al lavoro. L’urto proiettò la vettura della vittima fuori strada, facendole colpire con la fiancata sinistra la cuspide del guardrail di una stazione di servizio. L’impatto fu fatale per Colonna, che morì sul colpo.

Le indagini tecniche e i rilievi hanno accertato che il conducente della Mazda viaggiava a circa 140 chilometri orari in un tratto con limite di velocità di 90 km/h, circostanza che ha portato all’imputazione per omicidio stradale aggravato dall’eccesso di velocità.

La decisione del giudice

Oltre alla pena detentiva, la gup ha disposto la sospensione della patente di guida per tre anni, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

È stato inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento per i familiari della vittima, costituiti parte civile e assistiti dagli avvocati Luca Bruno, Francesco Piscazzi e Graziana Caputo.

Il giudice ha previsto a loro favore una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 300mila euro complessivi.

Un caso che ha scosso la comunità

La morte di Massimiliano Colonna, molto conosciuto e stimato a Giovinazzo per il suo lavoro nel settore della ristorazione, aveva profondamente scosso la comunità locale. La sentenza, giunta a oltre due anni di distanza, chiude la vicenda giudiziaria, lasciando però aperta la ferita di una tragedia che poteva essere evitata.