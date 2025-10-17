Halloween Party 2025 allo Zoosafari di Fasano: cinque giorni di brividi tra attrazioni e spettacoli

FASANO – Torna lo Halloween Party allo Zoosafari di Fasano, uno degli eventi a tema più attesi della stagione autunnale. L’appuntamento è fissato per cinque giornate imperdibili: 25, 26, 31 ottobre e 1, 2 novembre 2025.

Il parco si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico dell’orrore. Tra le novità di quest’anno spiccano il percorso a piedi The Walking Dead – Dead City, lungo oltre un chilometro in una città infestata da zombie, e Terrifier, un labirinto del terrore con Art il Clown tra figure inquietanti e contatti agghiaccianti. Al Teatro Fantasy andrà in scena il Magic Horror Show – Sortilegio, tra illusioni, effetti speciali e misteri, mentre nella città fantasma A Town Called Purgatory, ispirata al vecchio West, l’atmosfera sarà densa di suspense e ombre inquietanti.

Non mancheranno momenti più leggeri e stravaganti, come l’incontro con la Famiglia Addams e le mascotte Le Labubu, inquietanti ma tenere.

L’evento sarà attivo dalle 10:00 alle 17:00, con prolungamento fino alle 19:30 circa. Il biglietto include l’accesso pedonale a Fasanolandia, sei attrazioni a scelta e la possibilità di osservare gli animali dello ZooSafari, tra cui scimpanzé, pantere, lemuri e la famiglia di gorilla con i cuccioli nati recentemente.

Per i bambini fino a 10 anni in costume a tema l’ingresso è gratuito, mentre per tutti gli altri è disponibile un coupon sconto scaricabile sul sito ufficiale del parco.

Per informazioni su biglietti, pacchetti hotel e promozioni: www.zoosafari.it