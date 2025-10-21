“La grande festa della Vedova Allegra”: al Teatro Abeliano di Bari la magia della musica con la Chorus Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore

BARI – La Chorus Jazz Studio Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Lepore, torna sul palcoscenico con un nuovo, imperdibile appuntamento musicale: “La grande festa della Vedova Allegra”, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Abeliano di Bari.

L’evento promette di regalare al pubblico un viaggio raffinato e coinvolgente tra le sonorità dell’operetta più celebre di Franz Lehár, reinterpretata con lo stile e l’energia inconfondibile dell’orchestra barese. Una serata di musica, eleganza e spettacolo, all’insegna dell’allegria e della tradizione, impreziosita dalla direzione artistica del M° Lepore, da anni punto di riferimento nel panorama musicale pugliese.

“La grande festa della Vedova Allegra” si preannuncia come un omaggio alla leggerezza e alla vitalità della musica classica, rivisitata con il tocco vivace e moderno che contraddistingue la Chorus Jazz Studio Orchestra.

📍 Appuntamento: mercoledì 29 ottobre, ore 20.30

📍 Luogo: Teatro Abeliano, Bari

📞 Info e prenotazioni: 080 2460493

💻 Biglietti: disponibili su Vivaticket