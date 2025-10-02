Women Lead e Retail Italia lanciano l’Academy al femminile a Monopoli
MONOPOLI – Dal 3 novembre al 5 dicembre 2025, Women Lead e Retail Italia Srl daranno vita alla prima Academy al femminile nel Sud Italia dedicata allo sviluppo software e alla programmazione. Il percorso, gratuito, è rivolto a 10 donne, che potranno acquisire competenze fondamentali in C#, Angular e SQL, con possibilità di tirocinio retribuito in Retail Italia Srl.
L’iniziativa punta a ridurre il gender gap nel settore tech e a favorire l’inserimento lavorativo delle partecipanti nel Mezzogiorno, anche senza background tecnico. Le candidature sono aperte fino al 24 ottobre sul sito: https://womenlead.it/women-lead-academy-retail-italia/.
Il corso prevede 40 ore di formazione pratica, in presenza e online, e al termine sarà rilasciato un attestato ufficiale. La CEO di Women Lead, Gaia Costantino, sottolinea che l’obiettivo è formare professioniste competenti e creare una community di donne nel tech, mentre la COO di Retail Italia, Raffaella Mari, evidenzia l’impegno per un’innovazione inclusiva e accessibile nel Sud Italia.
Women Lead, nata a Bari, opera dal 2022 per promuovere le competenze digitali e ridurre il divario di genere, mentre Retail Italia Srl, fondata nel 2012, sviluppa soluzioni software innovative per il settore retail con un team di 50 professionisti.