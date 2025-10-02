Women Lead e Retail Italia lanciano l’Academy al femminile a Monopoli

MONOPOLI – Dal 3 novembre al 5 dicembre 2025, Women Lead e Retail Italia Srl daranno vita alladedicata allo. Il percorso,, è rivolto a, che potranno acquisire competenze fondamentali in, con possibilità diin Retail Italia Srl.

L’iniziativa punta a ridurre il gender gap nel settore tech e a favorire l’inserimento lavorativo delle partecipanti nel Mezzogiorno, anche senza background tecnico. Le candidature sono aperte fino al 24 ottobre sul sito: https://womenlead.it/women-lead-academy-retail-italia/.

Il corso prevede 40 ore di formazione pratica, in presenza e online, e al termine sarà rilasciato un attestato ufficiale. La CEO di Women Lead, Gaia Costantino, sottolinea che l’obiettivo è formare professioniste competenti e creare una community di donne nel tech, mentre la COO di Retail Italia, Raffaella Mari, evidenzia l’impegno per un’innovazione inclusiva e accessibile nel Sud Italia.

Women Lead, nata a Bari, opera dal 2022 per promuovere le competenze digitali e ridurre il divario di genere, mentre Retail Italia Srl, fondata nel 2012, sviluppa soluzioni software innovative per il settore retail con un team di 50 professionisti.