Lù Mière Calicidicinema XI Edizione: Omaggio a Aldo Fabrizi a Sternatia

– Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19.00, Palazzo Granafei a Sternatia ospiterà l’undicesima edizione di, serata tributo che quest’anno rende omaggio alla memoria di(Roma, 1° novembre 1905 – Roma, 2 aprile 1990), indimenticabile attore, regista, sceneggiatore, comico e poeta del cinema italiano.

Ospite d’onore sarà Cielo Pessione Fabrizi, nipote dell’artista, intervistata dalla giornalista Antonietta Fulvio, che racconterà l’arte e l’umanità di Fabrizi attraverso ricordi e aneddoti, alla vigilia del centoventesimo anniversario della sua nascita.

La serata, a ingresso libero con prenotazione, sarà introdotta dall’ideatore della rassegna, Antonio Manzo, e vedrà la partecipazione di Elisabetta Indino, presidente del Centro Studi Chora-Ma “Donato Indino”, sede dell’evento, e si arricchirà di momenti artistici con la performance di Chiara Barbaro e le note del Maestro Martino Pezzolla.

Un ulteriore omaggio a Fabrizi sarà la presentazione del libro “Aldo Fabrizi – La voce del silenzio” (Il Raggio Verde), con testi di Antonietta Fulvio, Raffaele Polo, Antonio Manzo e l’artista Giancarlo Montelli, che ha curato anche progetto grafico e illustrazioni, con prefazione di Cielo Pessione Fabrizi.

La serata si concluderà con la premiazione, con consegna della scultura in cartapesta realizzata dall’artista Dante Vincenti e di un cofanetto dell’azienda vinicola Palamà, a sottolineare la filosofia di Lù Mière Calicidicinema che unisce arte, cinema e vino locale.

Il Premio speciale intitolato ad Antonio Catamo (Alvino – Dolci Fantasie) sarà assegnato anche quest’anno a un imprenditore locale meritevole di attenzione.

Negli anni precedenti, Lù Mière Calicidicinema ha ospitato illustri artisti e attori come Luca Verdone, Stella Gasparri, Gastone Moschin, Marina Suma, Florinda Bolkan, Paolo Villaggio, Walter Chari, Paolo Ormi e Luisa Briganti, confermando la manifestazione come punto di riferimento nel panorama culturale del Salento.

