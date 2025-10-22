Il Ministro Abodi in visita a Taranto, i lavori per i Giochi del Mediterraneo procedono secondo cronoprogramma



TARANTO – Nuova tappa a Taranto per il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha mantenuto l'impegno assunto nei mesi scorsi di visitare la città con cadenza mensile per seguire da vicino l'avanzamento delle opere destinate ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.





Ad accompagnarlo nel sopralluogo sono stati il Commissario di Governo e Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, la sua squadra tecnica, il Direttore Generale del Comitato Carlo Molfetta, e il Sindaco di Taranto Piero Bitetti. Insieme, hanno visitato i principali cantieri cittadini, verificando lo stato di avanzamento delle infrastrutture sportive e dei progetti collegati alla manifestazione.





Il Ministro ha espresso piena soddisfazione per l’andamento dei lavori, sottolineando come la collaborazione tra Governo, Struttura Commissariale, Comitato Organizzatore e Amministrazione Comunale stia producendo risultati concreti. Ha ricordato l’impegno, preso sin dall’avvio del percorso organizzativo, a garantire una presenza costante e un monitoraggio diretto delle attività, ribadendo che i lavori procedono secondo il cronoprogramma e che Taranto si sta preparando ad accogliere un evento sportivo che rappresenterà una grande occasione di crescita, orgoglio e rilancio per tutto il Mezzogiorno.





Durante la giornata, la delegazione ha effettuato sopralluoghi allo Stadio Iacovone, al Centro Sportivo Magna Grecia e allo Stadio del Nuoto, interventi di grande valore economico e simbolico che contribuiranno a lasciare un’eredità duratura in termini di infrastrutture, servizi e opportunità per la comunità.





Un ruolo di rilievo nel percorso verso i Giochi è svolto da Sport e Salute, che supporta il Comitato Organizzatore in chiave tecnica e organizzativa, operando come stazione appaltante e advisor per le tematiche legate all’omologazione degli impianti sportivi, alla loro personalizzazione tecnica e all’organizzazione dei test event.





Il Ministro Abodi ha ribadito l’importanza strategica dei Giochi del Mediterraneo come motore di sviluppo e rigenerazione per Taranto, evidenziando come la sinergia tra Governo, Regione Puglia, CONI, Sport e Salute, enti locali e Comitato Organizzatore rappresenti un modello virtuoso di governance, efficienza e responsabilità condivisa.





Il percorso di monitoraggio prosegue nel segno della trasparenza, della concretezza e della fiducia reciproca, con l’obiettivo comune di arrivare pronti all’appuntamento del 2026, consegnando al Paese un evento capace di unire sport, territorio e futuro.