Margherita di Savoia, incendio doloso distrugge due auto vicino alla vecchia stazione
MARGHERITA DI SAVOIA – È quasi certamente di matrice dolosa l’incendio che nella notte scorsa ha distrutto due autovetture a Margherita di Savoia, parcheggiate nei pressi della vecchia stazione, a ridosso del centro cittadino.
Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una delle due auto per poi propagarsi rapidamente a quella accanto. Sul caso indagano i carabinieri, che al momento tendono a escludere collegamenti con gli episodi avvenuti durante l’estate, quando altre automobili furono incendiate in città.
Tags: Bat CRONACA LOCALE