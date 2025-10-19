Salvatore Falvo premiato al Premio Nazionale Giornalistico di Atri

ATRI - Sabato 18 ottobre, nel corso della 13^ edizione del Premio Nazionale Giornalistico di Atri, tenutasi nella suggestiva cornice del teatro locale, Salvatore Falvo, teatino d’adozione, è stato premiato con la seguente motivazione:

"Per l'encomiabile attività istituzionale svolta in terra d'Abruzzo e per l'alta sensibilità e qualità narrativa dei suoi scritti che testimoniano una straordinaria vena poetica verso la bellezza della regione."

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati: il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il direttore del TG Sky 24, le giornaliste Rai Pillitteri e Moreno, Tiberio Timperi e altre personalità che hanno ricevuto menzioni d’onore.

Biografia di Salvatore Falvo

Nato in un paese della Calabria e residente a Chieti, Falvo è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli. Specialista in oculistica e perfezionato in medicina assicurativa, legale e medico-militare, ha raggiunto il grado di generale nell’Arma dei Carabinieri. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, nonché di libri di racconti e poesie.