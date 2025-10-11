Serie C, Girone C: il Foggia cade 0-3 contro il Crotone allo “Zaccheria”
FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C, il Foggia perde in casa contro il Crotone con il punteggio di 0-3.
Il match si sblocca al 22’ con Zunno, che porta in vantaggio i calabresi con una diagonale di destro. Prima del gol, al 15’, Murano aveva colpito il palo di testa. Il Crotone raddoppia al 36’ con Berra, che realizza una mezza rovesciata al volo di sinistro. Il Foggia sfiora la rete con Garofalo al 28’ e con Oliva al 38’.
Nella ripresa, al 6’, Murano firma il terzo gol con un destro da fuori area. I pugliesi provano a reagire, ma il Crotone rimane in dieci dal 19’, quando Vinicius viene espulso per un fallo duro su Garofalo. Nonostante l’inferiorità numerica, i calabresi resistono e il Foggia non riesce a trovare la via del gol: al 29’ Garofalo manca la conclusione e al 95’ Morello sbaglia da posizione favorevole.
Il Foggia resta quattordicesimo in classifica con 7 punti, insieme al Sorrento, mentre il Crotone si conferma terzo con 17 punti.
Marcatori:
- 22’ Zunno (Crotone)
- 36’ Berra (Crotone)
- 6’ st Murano (Crotone)
Espulsioni:
- 19’ st Vinicius (Crotone)
Il Foggia dovrà reagire nelle prossime partite per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona bassa.