'Notti sacre', ultimo appuntamento domani sera nella Cattedrale di Lecce con la messa 'Giubileo della Speranza'



LECCE - Ultimo appuntamento leccese per "Notti sacre", rassegna realizzata dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e di Lecce con patrocinio dei rispettivi Comuni e del Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con ArtWork.





Domani alle 19, nella Cattedrale, prevista infatti la Messa “Giubileo della Speranza” composta dalle classi di composizione del Conservatorio "Piccinni" di Bari. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo metropolita di Lecce.





L’Ufficio di Musica Sacra della Diocesi di Bari-Bitonto e le classi di Composizione del Conservatorio di Bari hanno ideato un progetto per celebrare il Giubileo della Chiesa cattolica, una messa liturgica già eseguita a Bari durante una celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Giuseppe Satriano. Le parti della Messa sono state scritte per coro a 4 voci, organo e alcuni strumenti orchestrali per rendere solenne l’animazione. La partitura prevede anche l’intervento dell’assemblea.





Alunni di Composizione: Stefano Di Fidio ("Kyrie"), Angelantonio Magarelli ("Gloria"), Daniele Scavone ("Alleluia"), Francesco Marzulli ("Santo"), Paolo Francesco Luiso ("Agnus Dei"), Alessio Roma ("Sola speranza dell’umanità"), Alessandro Aloisi ("Manna del cielo"), Pasquale Turturro ("Chiesa, rinasci"), Fabio Daloiso ("Accogli Padre buono"). Claudio Corlianò e Michele Kevin Quarta alle trombe, Giuseppe Ricco al corno, Raffaele Falagario al trombone, Annarosa Partipilo all’organo. Al coro, diretto da Alessandro Fortunato, l’ensemble vocale "Apulia cantat", fondato nel 2006 dallo stesso Fortunato e da Marina Del Giudice, e composto da giovani musicisti provenienti da tutta la Puglia che, partecipando a prestigiosi festival e concorsi, hanno ottenuto numerosi premi, tra cui il primo posto al concorso polifonico nazionale "Lago Maggiore" nel 2019.