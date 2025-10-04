Oria, domenica 5 ottobre la serata letteraria conclusiva della 21esima Edizione del Premio Letterario Internazionale 'Il Pozzo e l'Arancio'



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 19 nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, si terrà la serata letteraria conclusiva della 21esima Edizione del Premio Letterario Internazionale "Il Pozzo e l'Arancio".





La serata avrà per titolo "E andando nel sole che abbaglia".





Durante l'evento ci sarà la partecipazione di: Nello Ciraci (Unitre - Ostuni); Elena Marrazzi (Assessore ai Servizi Sociali - Città di Oria), Marcella Galiano (Violoncellista) e Susanna Zizza (Assistente Sociale del Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo "Ex Ospedale Martini" Oria).



