Oria, domenica 5 ottobre la serata letteraria conclusiva della 21esima Edizione del Premio Letterario Internazionale 'Il Pozzo e l'Arancio'
ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 19 nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, si terrà la serata letteraria conclusiva della 21esima Edizione del Premio Letterario Internazionale "Il Pozzo e l'Arancio".
La serata avrà per titolo "E andando nel sole che abbaglia".
Durante l'evento ci sarà la partecipazione di: Nello Ciraci (Unitre - Ostuni); Elena Marrazzi (Assessore ai Servizi Sociali - Città di Oria), Marcella Galiano (Violoncellista) e Susanna Zizza (Assistente Sociale del Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo "Ex Ospedale Martini" Oria).
L'evento potrà essere seguito in diretta sulle pagine Facebook di "Il Pozzo e l'Arancio" (https://www.facebook.com/ilpozzoelarancio), "Giornale di Puglia" (https://www.facebook.com/GiornalediPuglia/) e "Italia Love Tv" (https://www.facebook.com/italialovetvchannel) e sarà pubblicato poi sul canale Youtube di GdP Italia Love Network (https://www.youtube.com/@gdpitalialovenetwork). La diretta è a cura del giornalista Daniele Martini.