Ostuni, incontro pubblico di presentazione del nuovo Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e del progetto di riqualificazione di Corso Mazzini e Piazza della Libertà



OSTUNI (BR) - Martedì 21 ottobre, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale Francesco Trinchera Senior di Ostuni, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e decoro urbano, adottato ai sensi dell'art. 52 del Codice del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).





Il regolamento rientra tra le azioni di sostegno ai Comuni finalizzate all’implementazione degli strumenti di governance previsti dal Capo III del Titolo II delle NTA del PPTR, per l’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e per l’attuazione della pianificazione paesaggistica a scala locale.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere con cittadini, esercenti e professionisti le novità introdotte dal nuovo strumento comunale, che definisce criteri e modalità di utilizzo del suolo pubblico, materiali e tipologie di arredi compatibili con il contesto storico, paesaggistico e architettonico della città.





Ai saluti istituzionali del Sindaco Angelo Pomes, della Vicesindaca e Assessora alle Attività Produttive Laura Greco e dell’Assessora all’Urbanistica Francesca Pace seguiranno gli interventi tecnici di Vincenzo Lasorella (Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), Marzia Angelini (Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e dei progettisti Danilo Francioso ed Elena Manelli dello Studio Talent.





Durante l’incontro sarà illustrato anche il progetto di riqualificazione urbanistica e paesaggistica dell’area di Corso Mazzini e Piazza della Libertà, che mira a restituire un’immagine più ordinata, accessibile e coerente con la bellezza del centro cittadino.