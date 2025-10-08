Ostuni, la raccolta degli occhiali usati a cura dei Clubs Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca



OSTUNI (BR) - Ritorna ad Ostuni la Raccolta Lions degli occhiali usati per il riciclo e il riuso. I Clubs Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca, come ogni anno, nel mese di ottobre dedicato alla vista, hanno riavviato la Raccolta occhiali usati.





E' uno dei tanti service che conferma l'impegno per migliorare la vista e la qualità di vita di tante persone che non possono permettersi di acquistare un paio di occhiali.





Gli occhiali, da vista o da sole che non usiamo più, purché siano integri, possono essere depositati nei punti di raccolta che aderiscono all'iniziativa.





Gli occhiali verranno periodicamente ritirati dai volontari, inviati nel Centro Lions di raccolta dove vengono classificati in base alla gradazione e distribuiti gratuitamente a chi ne ha bisogno nei Paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia.





Basta un semplice gesto per consentire a tante persone di vedere meglio, poter lavorare e studiare. Grazie a quanti vorranno unirsi a noi in questa iniziativa di solidarietà e di lotta agli sprechi attraverso il riciclo e il riuso.





Questi i punti di raccolta:





Ostuni

Farmacia Aurora Dr. Anna Giulia D'ambrosio- Viale Pola,63

Farmacia Dr. Corsa Vito - Via Venezia, 11

Farmacia D'Alò Dottor Raffaele - Largo Bianchieri ,23

Farmacia "In Piazza" - Piazza Libertà, 44

Farmacia Matarrese Carparelli - Via Padre Serafino Tamborrino, 52

Parafarmacia Dott.ssa Lucia D’Amico - via Oronzo Paolo Orlando, 2

Ottica AP di Anna Poggianella - via Pola 67. Piazza Matteotti,51

Ottica Carrozzo - Piazza Italia,31

Ottica Glamour - Via Pola, 60

Ottica Nacci - Via Francesco Rodio

Ottica Pomes - Viale Pola 35

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-San Giovanni Bosco- via Daniele Manin ,32

Istituto Comprensivo Pessina Vitale-Barnaba Piazza Italia, 11





Casalini

Farmacia Matarrese Carparelli - Via Brindisi ,58





Carovigno

Farmacia Lamendola - Via Colacavallo, 14

Ottica Lanzillotti - Via Santa Sabina, 220

Ottica Radisi -Via Maria Montessori, 17

Ottica Zizza-Via Santa Sabina, 355





Mesagne

Ottica Marangio – Via Ugo Granafei 8





Villa Castelli

Ottica Gasbarro - via Abignente 269