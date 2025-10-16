Ostuni, 'Palazzo Roma – Stagione Teatrale 2025/2026': grandi nomi e spettacoli per una stagione all’insegna della qualità



OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni, in collaborazione con Puglia Culture, presenta il cartellone della nuova Stagione Teatrale 2025/2026 che si terrà nello storico Palazzo Roma. Un programma ricco e variegato, che porterà sul palco artisti e spettacoli capaci di emozionare, divertire e far riflettere il pubblico.





La stagione prenderà il via venerdì 28 novembre 2025 con Paola Turci e Gino Castaldo nello spettacolo La rivoluzione delle donne, un viaggio musicale e narrativo attraverso le figure femminili che hanno segnato la storia della musica.





Il 19 dicembre 2025 sarà la volta di Davide Verazzani e la Superband con Beatlesmania, un concerto-spettacolo dedicato ai mitici Fab Four.





Il nuovo anno si aprirà venerdì 16 gennaio 2026 con Cristiana Capotondi protagonista de La vittoria è la balia dei vinti, intenso monologo teatrale che esplora temi storici e sociali con grande sensibilità.





Il 30 gennaio 2026 saliranno sul palco Sergio Caputo e Luca De Gennaro con Kilometro Zero, un viaggio musicale ironico e coinvolgente.





Giobbe Covatta porterà la sua comicità e il suo sguardo acuto sulla realtà nello spettacolo 70 – Il riassunto delle puntate precedenti, in scena venerdì 6 febbraio 2026.





Giovedì 12 febbraio 2026 sarà dedicato al talento poliedrico di Stefano Fresi, protagonista di Diogene, spettacolo brillante e filosofico allo stesso tempo.





Mercoledì 25 febbraio 2026 Primo Reggiani interpreterà il grande classico pirandelliano Uno, nessuno e centomila, portando sul palco uno dei testi più profondi della nostra letteratura.





Il 20 marzo 2026 sarà la volta di Syria e Tony Canto con A questo punto, la voglia e la pazzia, un raffinato omaggio alla canzone d’autore italiana.





La stagione si concluderà venerdì 10 aprile 2026 con Daria Paoletta in Maledetta primavera, spettacolo dal forte impatto emotivo che intreccia narrazione e teatro civile. Nei prossimi giorni saranno comunicati i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che sarà possibile sottoscrivere a partire dal 24 ottobre prossimo.