Palagiano, 43enne agli arresti domiciliari per maltrattamenti sul marito
PALAGIANO - Una donna di 43 anni di Palagiano è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di ripetuti episodi di maltrattamenti e aggressioni nei confronti del marito.
Secondo quanto emerso, le violenze sarebbero avvenute in maniera continua, e in alcuni casi la donna avrebbe ferito l’uomo con un oggetto da taglio. La vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri denunciando i fatti.
La presunta colpevole si trova attualmente in casa di una parente, mentre le indagini proseguono per chiarire dinamica e responsabilità.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto