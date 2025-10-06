Palagiano, 43enne agli arresti domiciliari per maltrattamenti sul marito

PALAGIANO - Una donna di 43 anni diè stata posta aglicon l’accusa di ripetuti episodi dinei confronti del marito.

Secondo quanto emerso, le violenze sarebbero avvenute in maniera continua, e in alcuni casi la donna avrebbe ferito l’uomo con un oggetto da taglio. La vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri denunciando i fatti.

La presunta colpevole si trova attualmente in casa di una parente, mentre le indagini proseguono per chiarire dinamica e responsabilità.