Putignano si trasforma in un Borgo Stregato per Halloween

PUTIGNANO – Il 30 e 31 ottobre, in occasione delle Notti di Halloween, il centro storico di Putignano si trasformerà in un Borgo Stregato.

Tra mostri, zombie e creature misteriose, le vie del paese saranno immerse in atmosfere tenebrose e animate da suggestioni ipnotiche, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza unica.

L’evento è ad ingresso gratuito, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di vivere la magia e il brivido di Halloween senza alcun costo.

