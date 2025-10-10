Prima Categoria Puglia Girone A: Bitetto e Terlizzi volano, bene Troia e Real Zapponeta

NICOLA RICCHITELLI - La stagione 2025/2026 della Prima Categoria pugliese – Girone A è ufficialmente partita domenica 5 ottobre, offrendo subito emozioni, gol e qualche sorpresa. La prima giornata ha messo in luce le ambizioni di diverse formazioni, con Bitetto e Real Olimpia Terlizzi che si candidano sin da subito tra le protagoniste del campionato.

Esordio scintillante per il Bitetto, che tra le mura amiche regola il Molfetta Sportiva con un netto 3-0. La formazione biancoverde ha mostrato una condizione atletica superiore e una chiara identità di gioco, imponendo ritmo e intensità per tutti i 90 minuti. Un segnale importante per la concorrenza.

Tra le note più liete anche il successo del Real Olimpia Terlizzi, che travolge 4-0 l’Audace Cagnano. Gara a senso unico, con i rossoblù che hanno dominato dal primo minuto e trovato la via del gol con quattro diversi marcatori. Un avvio che fa sognare i tifosi.

Successo casalingo anche per l’Ideale Bari, che piega 2-1 un ostico Triggiano al termine di una gara combattuta. Decisivo il gol nella ripresa che ha spezzato l’equilibrio.

Il Troia parte bene superando 1-0 l’Olimpia Bitonto, mentre il Real Zapponeta batte 2-1 il San Giovanni Rotondo, confermandosi squadra solida e ben organizzata.

Termina 1-1 la sfida tra Etra Barletta e Uniti per Cerignola, ma il risultato è sub judice: la società barlettana ha presentato un reclamo per la presunta irregolare posizione di un calciatore avversario. In attesa del verdetto del Giudice Sportivo, il pareggio resta provvisorio.