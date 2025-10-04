Putignano: 23enne arrestato per quattro rapine in supermercati della provincia di Bari

PUTIGNANO - Lo scorso 30 settembre, i carabinieri della stazione di Putignano (Bari) hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di un 23enne, indagato per aver commesso quattro rapine ai danni di alcuni supermercati della provincia.

I colpi, messi a segno con l’utilizzo di armi, hanno fruttato un bottino complessivo di circa 4.000 euro. Determinanti per l’individuazione del giovane sono state le testimonianze raccolte dai carabinieri e le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei negozi colpiti.

Attualmente, il 23enne si trova detenuto presso la casa circondariale di Lucera per altra causa.