Tragico incidente stradale in Salento: muore 52enne a causa della pioggia

LECCE - Un uomo di 52 anni, Giovanni Palma, è deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale nel Salento, probabilmente a causa della pioggia battente. L’uomo stava guidando la sua Fiat Panda lungo la strada provinciale che collega Cursi a Bagnolo quando ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e andando a sbattere contro un albero.

I soccorsi del personale sanitario sono risultati vani. Giovanni Palma era originario di Castrignano dei Greci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.