Putignano, San Martino 2025 comincia all’insegna dell’inclusione

PUTIGNANO – Parte all’insegna dell’inclusione la quarta edizione di “San Martino – Ogni mosto diventa vino”, la manifestazione promossa da. L’evento inaugurale si è tenuto presso lecon un laboratorio dedicato a persone con disabilità, realizzato in collaborazione con le associazioni

“Abbiamo voluto intensamente questo momento dedicato alle persone con disabilità perché sentivamo la necessità di scrivere, concretamente, una storia insieme a loro”, ha spiegato Debora Simone, consigliera di Onde Culturali. “Il tema di San Martino 2025 è Storie di vino, e per annunciarlo abbiamo deciso di scrivere noi per primi una storia che sapesse di inclusione, accoglienza e comunità”.

Il laboratorio ha coinvolto circa 30 partecipanti, che hanno potuto visitare la cantina storica, conoscere le fasi di lavorazione del vino e cimentarsi nella pigiatura dell’uva, ricevendo simbolicamente l’“attestato di maestro pigiatore”.

Alla giornata ha preso parte anche l’assessore al Welfare del Comune di Putignano, Gianluca Miano, che ha evidenziato il valore del progetto:

“La disabilità non è stata tema ma presenza, incontro, azione. La discriminazione non è un concetto: è un fatto. E come ogni fatto, può essere cambiato, cominciando dagli occhi di chi guarda”.

Entusiasmo e commozione anche da parte di educatori e famiglie di Fiorire Comunque e Casa Gabrieli:

“Questo incontro ci ha regalato un ricordo indelebile. Abbiamo visto i nostri ragazzi pienamente coinvolti, vivendo attivamente un luogo del territorio. È stato un pomeriggio che ha confermato quanto sia bello collaborare e costruire comunità”.

Durante l’evento sono state inoltre ufficializzate le date della quarta edizione di “San Martino – Ogni mosto diventa vino”, in programma il 29 e 30 novembre nel centro storico di Putignano. La manifestazione, che unirà degustazioni, musica e arte, dedicherà uno spazio di confronto proprio al laboratorio di inclusione svolto il 18 ottobre.

Sempre nell’ambito del progetto, Onde Culturali ha diffuso un avviso pubblico per la selezione di quattro installazioni artistiche da collocare lungo il percorso dell’evento: candidature aperte fino al 31 ottobre.

Il laboratorio di sabato ha così scritto la prima pagina delle “Storie di Vino” che accompagneranno l’edizione 2025: racconti di inclusione, amore, accoglienza e cura.