🔴 Trani, trovato morto in un B&B un 38enne romeno: indagano i carabinieri

TRANI – Tragedia questa mattina in un bed and breakfast di Trani, dove è stato trovato senza vita un uomo di, die residente in

La vittima, impiegata nel settore edile, si trovava in Puglia per motivi di lavoro. A scoprire il corpo è stato un collega, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude l’ipotesi di una morte naturale, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.