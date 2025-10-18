🔴 Trani, trovato morto in un B&B un 38enne romeno: indagano i carabinieri
TRANI – Tragedia questa mattina in un bed and breakfast di Trani, dove è stato trovato senza vita un uomo di 38 anni, di nazionalità romena e residente in provincia di Reggio Calabria.
La vittima, impiegata nel settore edile, si trovava in Puglia per motivi di lavoro. A scoprire il corpo è stato un collega, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.
Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude l’ipotesi di una morte naturale, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.
Tags: Bat CRONACA LOCALE