Triggiano, cane maltrattati: salvati due cuccioli e due adulti in condizioni critiche

TRIGGIANOUna denuncia accorata quella del, l’associazione per la tutela degli animali, sui social riguardo quanto accaduto recentemente a Triggiano. “Un paese in cui gli animali hanno lo stesso valore di un mozzicone di sigaretta. Un paese dove gli animali vengono reclusi nei bassi, al buio, a catena o tenuti sui terrazzi lontano da occhi indiscreti a sfornare cuccioli da vendere. Non si tratta solo di ignoranza, ma di mancanza di cuore, di rispetto per la vita stessa. Due cuccioli, di poco più di tre mesi, in condizioni pietose e nessuna pietà per loro, lasciati morire senza tentare nemmeno un soccorso”, scrive l’associazione.

Il resoconto della serata racconta di un intervento tempestivo: due cuccioli sono stati ricoverati, mentre due cani adulti, anch’essi in stato di malnutrizione, sono stati portati in rifugio. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione di chi “non si volta mai dall’altra parte e risponde sempre quando c’è un’emergenza”.

L’associazione conclude con un appello: “Preghiamo per i due cuccioli, che possano sopravvivere, e cerchiamo una famiglia amorevole per i due adulti, che hanno una sola colpa: quella di aver creduto troppo nella bontà dell’essere umano”.