RSA Ostuni, Amati: 'In 9 aspettano assunzione dal 15 ottobre. Gli impegni si mantengono. Entro domani si risolva o farò a modo mio'

- "Alla RSA di Ostuni ci sono nove persone che aspettano l’assunzione da Sanitàservice dal 15 ottobre, come previsto dagli accordi. Si tratta del personale non sanitario destinato ai servizi di ausiliariato e portierato, indispensabile per il funzionamento ordinario della struttura. Non è tollerabile che, dopo la conclusione positiva del percorso di internalizzazione e l’impegno assunto pubblicamente, ci siano ancora lavoratori sospesi nell’incertezza. Gli impegni si prendono per essere mantenuti, e non per rimandarli o dimenticarli. Almeno per come intendo io la Pubblica amministrazione. Ho chiesto quindi che entro domani la questione sia risolta, con la firma dei contratti e la presa di servizio di tutto il personale, altrimenti farò a modo mio e nessuno si dispiaccia. La coerenza tra parole e fatti è la prima condizione di credibilità per la gestione pubblica di una struttura, e sulla RSA di Ostuni non ammetteremo né ritardi né balbettii".