Rutigliano, auto in fiamme sotto un portico: si indaga sulle cause, possibile origine dolosa
RUTIGLIANO - Paura nella notte a Rutigliano, in provincia di Bari, dove intorno alle 3 un’auto parcheggiata sotto un portico di un condominio è stata avvolta dalle fiamme.
L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, potrebbe avere origine dolosa, secondo le prime ipotesi investigative. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato rapidamente per domare e circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero al vicino edificio.
Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, i danni sono stati contenuti e non si registrano feriti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.
L’episodio ha destato allarme tra i residenti del quartiere, svegliati nel cuore della notte dal fumo e dal crepitio delle fiamme.
