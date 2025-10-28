Rutigliano, auto in fiamme sotto un portico: si indaga sulle cause, possibile origine dolosa

RUTIGLIANO - Paura nella notte a, in provincia di Bari, dove intorno alleun’di un condominio è stata avvolta dalle fiamme.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, potrebbe avere origine dolosa, secondo le prime ipotesi investigative. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato rapidamente per domare e circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero al vicino edificio.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, i danni sono stati contenuti e non si registrano feriti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

L’episodio ha destato allarme tra i residenti del quartiere, svegliati nel cuore della notte dal fumo e dal crepitio delle fiamme.