3BMeteo: “Nuove perturbazioni in arrivo, weekend di Ognissanti in parte bagnato”

BERGAMO - Dopo la breve parentesi di sole, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento del tempo. Secondo, meteorologo di, “nei prossimi giorni torneranno le piogge su diverse aree del Paese, in particolare al Centro-Nord, interessato da una nuova serie di perturbazioni atlantiche”.

Il primo fronte raggiungerà la Penisola mercoledì, con piogge sparse su Nord e Toscana, localmente anche tra Lazio e Campania. L’apice del maltempo è atteso giovedì, con precipitazioni diffuse e localmente intense al Centro-Nord. Possibili accumuli superiori ai 70-80 mm su Levante Ligure, alta Toscana, Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Temporali anche tra Umbria, Lazio e Sardegna, mentre la neve si farà vedere solo alle alte quote alpine.

Il Sud rimarrà ai margini, pur con qualche episodio instabile su Sicilia, Calabria e Campania, accompagnato da venti sostenuti di Scirocco, Libeccio e Ponente.

Per il weekend di Ognissanti, Ferrara prevede un clima ancora incerto: “Venerdì sarà una giornata interlocutoria con qualche rovescio sparso, in particolare lungo i versanti tirrenici e sulla Liguria. Nel fine settimana è atteso un nuovo fronte perturbato che colpirà prima il Nord e poi il Centro, mentre il Sud resterà in gran parte escluso. La tendenza resta comunque da confermare nei prossimi giorni”.

🌪️ URAGANO MELISSA, ALLARME IN GIAMAICA

Nel frattempo, sui Caraibi infuria Melissa, uragano di categoria 5 e il più potente mai registrato nella storia della Giamaica. Secondo Francesco Nucera di 3BMeteo, le raffiche superano i 250 km/h, con piogge fino a 600-700 mm e onde di oltre 6 metri.

“Melissa è il ciclone più forte sulla Terra nel 2025 e il terzo uragano di categoria 5 dell’anno nell’Atlantico – spiega Nucera –. È solo la seconda volta nella storia che si registrano più di due uragani di categoria 5 nello stesso anno, un segnale chiaro dell’impatto del riscaldamento globale, che non aumenta il numero dei cicloni, ma la loro potenza”.