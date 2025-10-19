“Conoscere è prendersi cura”: a Noci una giornata per la prevenzione e il benessere

Sabato 18 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Cappuccini” di Noci, si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione e al benessere “Conoscere è prendersi cura”, un evento che ha richiamato numerosi cittadini, confermandosi un momento di forte sensibilizzazione alla cultura della prevenzione.L’iniziativa, promossa dal Comune di Noci in occasione del mese di ottobre rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, è stata realizzata in collaborazione con l’ASL Bari, l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT e con il coinvolgimento di professionisti e associazioni locali. Un’occasione per ricordare come la salute passi anche attraverso una sana alimentazione, la pratica sportiva e la cura del benessere psicofisico.La giornata si è aperta con un’esperienza multisensoriale fra suono e movimento a cura dell’ing. Max Merlino (suonoterapia), della dott.ssa Cinzia Locorotondo (yoga, pilates e rieducazione posturale), della dott.ssa Romana Bini (aromaterapia) e della trainer Marcella Quarto. Un intermezzo musicale della pianista Rosamaria Fusillo e la video testimonianza dell’associazione “Noi ci Rialziamo Sempre!” di Maria Di Giulio hanno arricchito il momento introduttivo con riflessioni e storie di vita vissuta.Durante il pomeriggio, il personale dell’ASL Bari ha offerto ai cittadini la possibilità di prenotare screening gratuiti per la prevenzione oncologica e di ricevere informazioni sui programmi attivi per mammella, cervice uterina e colon-retto, con la distribuzione dei kit dedicati alla fascia d’età 50-69 anni.In chiusura, nell’auditorium della scuola, si è tenuta la tavola rotonda “Stili di vita, prevenzione, cura e benessere”, moderata dalla dott.ssa Marta Dongiovanni, alla quale hanno preso parte medici e specialisti del territorio. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco e da D’Aprile, consigliere con delega alla salute, sono intervenuti, tra gli altri, il dott. Carlo Izzo, la dott.ssa Anna Rita Gasparro, la dott.ssa Anna Maria Pani, la dott.ssa Alessandra Gaballo, la dott.ssa Clementina Colucci, la dott.ssa Alessandra Bruno, la dott.ssa Annamaria Intini e il dott. Domenico Chiarelli.Appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione collettiva, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e degli stili di vita salutari. La prevenzione, come è emerso dagli interventi, non si limita agli esami clinici, ma si costruisce giorno per giorno attraverso scelte di salute, movimento e alimentazione consapevole.