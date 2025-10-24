San Siro, Milan–Pisa finisce 2-2: Nzola l’MVP, Leao e Athekame salvano i rossoneri

MILANO – Finisce in parità lo spettacolo di San Siro tra Milan e Pisa: un 2-2 intenso e ricco di emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e protagonisti inattesi. La squadra di Massimiliano Allegri parte forte, ma il Pisa di Alberto Gilardino dimostra ancora una volta di non temere nessuno e strappa un punto pesante in casa dei rossoneri.A sbloccare la gara è Rafael Leao, imprendibile sulla sinistra, che firma l’1-0 con una splendida azione personale. Il Pisa reagisce e trova il pareggio con Juan Cuadrado, glaciale dal dischetto dopo un fallo di Bartesaghi in area.Nella ripresa gli ospiti completano la rimonta grazie a M’Bala Nzola, premiato come MVP del match: l’attaccante angolano sigla il momentaneo 2-1 sfruttando al meglio un assist di Canestrelli, tra i migliori dei toscani. Ma il Milan non si arrende e trova il pari nel finale con Athekame, autore del definitivo 2-2 e di una prova di grande carattere.Per i rossoneri, oltre a Leao, convincono anche Bartesaghi e Saelemaekers, molto attivo sulla corsia destra. Deludono invece De Winter e Gimenez, giudicati i peggiori tra gli uomini di Allegri per alcune incertezze difensive che hanno spianato la strada al Pisa.