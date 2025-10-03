Nubifragio nel Brindisino, Palmisano (M5S): 'Tragedia immane la morte di Oronzo Epifani. Vicino alla moglie e ai suoi tre figli'

- "Una tragedia immane, un dramma senza fine quello che ha colpito la famiglia di Oronzo Epifani e l’intera comunità di Ostuni. Sono vicina alla moglie e ai suoi tre figli. Come tutti stanno ricordando in queste ore, Oronzo era un padre buono e generoso e fino all’ultimo ha dimostrato il suo immenso amore per la famiglia, premurandosi di mettere in salvo la moglie. Un destino troppo crudele lo ha strappato agli affetti più cari". Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano, in riferimento alla morte del 63enne di Ostuni travolto dal maltempo che da ieri sta colpendo la provincia di Brindisi.