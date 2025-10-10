Taranto, Valditara inaugura i nuovi laboratori ATLAB di ITS Academy Mobilità: “Gli ITS sono strategici per l’Italia”

TARANTO - Il, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione deidi ITS Academy Mobilità a Taranto, sottolineando l’importanza strategica dei percorsi ITS per la formazione tecnico-professionale in Italia, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

“Abbiamo investito un miliardo e mezzo sugli ITS in tutta Italia, di cui il 40% nel Sud. In tre anni abbiamo raddoppiato gli iscritti e raggiunto gli obiettivi del Pnrr, ma dobbiamo continuare a investire e rendere la riforma dell’istruzione tecnico-professionale effettiva ovunque”, ha dichiarato il ministro.

Valditara ha evidenziato la carenza di tecnici specializzati nella blue economy, dove il 60% delle richieste delle aziende rischia di rimanere insoddisfatto, sottolineando la necessità di potenziare l’istruzione tecnico-professionale con i percorsi 4+2 e gli ITS.

Per ITS Academy Mobilità, l’inaugurazione dei nuovi laboratori rappresenta un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nei modelli formativi. Come spiegato dal presidente Silvio Busico, i laboratori non sono solo didattici ma industriali e operativi, consentendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Attualmente quasi 400 studenti in Puglia beneficeranno delle nuove tecnologie, con tassi di occupazione dei diplomati prossimi al 90%.

Il direttore Luigia Tocci ha illustrato il laboratorio virtuale di Extended Reality, ATLAB, che collega le sedi di Lecce, Bari e Taranto, permettendo fino a 150 collegamenti contemporanei per simulazioni di situazioni lavorative virtuali, collaborazione e presa di decisioni.

ITS Academy Mobilità si distingue anche per cooperazione internazionale, ospitando a Taranto studenti egiziani nel corso di alta specializzazione in “Lean Supply Chain Manager”, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Araba, inserito nelle linee strategiche del Piano Mattei per l’Africa.

La giornata, svoltasi al BAC-Parco della Musica, ha incluso la Call for Innovation, l’inaugurazione dei laboratori, esibizioni di robotica e un meeting su ITS, Confindustria e mondo scolastico, con interventi del senatore Roberto Marti, del sindaco Piero Bitetti, del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e della dirigente dell’ITT Pacinotti Giovanna Santoro, che ha illustrato il Campus Formativo Integrato e il finanziamento di 750mila euro per laboratori e spazi rinnovati.

Presenti anche Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Anna Cammalleri, consigliera del presidente Emiliano, Giuseppe Silipo, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Marialaura Corsini, vicepresidente Rete ITS Italy.