“Cinema Addiction” torna in Puglia con il restauro di “Stalker” di Tarkovskij

BARI - Giovedì 6 novembre alle 20.30 riparte Cinema Addiction, il progetto di Apulia Film Commission dedicato alla cultura cinematografica, con proiezioni settimanali a Bari (Anchecinema), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina), Lecce (Cineporto) e Taranto (Spazioporto – Cineporto), fino al 18 dicembre. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ad aprire la rassegna sarà la versione restaurata di Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij, con sottotitoli in italiano. Il restauro, curato da Karen Shakhnazarov per Mosfilm, ha riportato luminosità e cromaticità originali, migliorando nitidezza e sonoro, con la colonna sonora ristampata anche in vinile. Il lavoro, definito “definitivo”, è stato presentato alla 73ª Mostra del Cinema di Venezia e al Lincoln Center di New York.

Cinema Addiction si articola in due cicli tematici:

I grandi iniziati, con Stalker, Teorema (1968) di Pier Paolo Pasolini e El Sur (1983) di Victor Erice, opere che esplorano l’invisibile e il metafisico;

Geografie contemporanee, con film del 2024 come Limonov di Kirill Serebrennikov, El Jockey di Luis Ortega e Bird di Andrea Arnold, che offrono nuove visioni sul cinema mondiale contemporaneo.



Ogni proiezione sarà accompagnata da approfondimenti, introduzioni critiche e, in alcuni casi, incontri con esperti e ospiti. La rassegna mira a diffondere il cinema di qualità e a rendere accessibili al pubblico opere difficilmente reperibili nei circuiti commerciali.