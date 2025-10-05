Treno in ritardo per il maltempo, i passeggeri a Polignano a Mare si mettono a ballare

POLIGNANO A MARE – Cinque ore di ritardo possono far perdere la pazienza a chiunque, ma non ai passeggeri del treno diretto a Lecce che la sera delsi sono trovati bloccati alla stazione di Polignano a Mare a causa del maltempo.

Invece di arrabbiarsi, hanno deciso di trasformare l’attesa in un momento di festa. Qualcuno ha tirato fuori una cassa Bluetooth, ha fatto partire il canto popolare salentino “Aria Caddhipulina”, e in pochi minuti la banchina si è riempita di persone che ballavano e cantavano insieme.

Il video, registrato da una ragazza presente sul posto e pubblicato su TikTok, è diventato in poche ore virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti.

Un modo tutto pugliese di reagire con ironia e leggerezza anche davanti ai disagi: trasformare un ritardo ferroviario in una piccola festa improvvisata.