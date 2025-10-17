Apulia Film Commission e Regione Puglia alla Festa del Cinema di Roma con la serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
ROMA – Anche quest’anno la Fondazione Apulia Film Commission e la Regione Puglia saranno presenti alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre. L’occasione è la proiezione in esclusiva dei primi due episodi della serie TV “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio.
La proiezione è prevista per lunedì 20 ottobre alle 21 nella Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica di Roma.
La serie, girata interamente in Puglia in circa 15 settimane tra Bari, Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani, vede come protagonisti Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Davide Mancini, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Stefano Dionisi, Antonia Liskova, Lea Gavino e Michele Ragno. Accanto a loro, un cast pugliese composto da Umberto Sardella, Gaetano Colella, Giampiero Borgia e Tiziana Schiavarelli.
Prodotta da Rai Fiction, Rai Com, Bartlebyfilm e Combo International, la serie ha visto il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia tramite le risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, impiegando oltre 40 unità lavorative pugliesi.
La trama ruota attorno a Guido Guerrieri, avvocato brillante e fuori dagli schemi, sospeso tra successo e fragilità. Ambientata a Bari, città che riflette il suo animo inquieto, Guerrieri affronta casi complessi che mettono alla prova la sua coscienza e il suo coraggio, mantenendo sempre un profondo senso di giustizia e una visione ironica e umana del mondo.
La serie è sceneggiata da Gianrico Carofiglio, Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa, e promette di offrire uno sguardo realistico e inedito sull’universo giudiziario, valorizzando al contempo il territorio pugliese come set cinematografico.